Comerciante é morto no portão de casa em Queimados

O comerciante Marcelo Augusto Carneiro, de 47 anos, foi morto na noite da última terça-feira, no portão de casa, na Rua Joaquim dos Santos, bairro Vila do Tinguá, Queimados. A vítima era dona da Casa de Material de Construção Casa Verde, que também fica no município.

De acordo com as informações do 24º BPM (Queimados), o comerciante estava no portão de casa guardando seu carro na garagem, quando dois bandidos em um veículo o abordaram e atiraram no peito do comerciante. A Divisão de Homiíídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga diversas hipóteses para o crime entre as quais latrocínio (roubo seguido de morte) ou execução.

Ele chegou a ser encaminhado para a UPA do município, onde já chegou morto. O crime teria ocorrido por volta das 20h40. Amiga pessoal de Marcelo, a aposentada Vanda de Aquino Barreto afirmou que o comerciante era querido de todos os moradores. “Trabalhei com ele e com a irmã dele. Sou amiga de todos os familiares do Marcelo. Estamos muito tristes. Ele era uma pessoa adorada por toda a população aqui em Queimados. Ele ajudava todo mundo. Se preciso, ele tirava o roupa do corpo para ajudar o próximo. Estamos em choque”, disse. O sepultamento do corpo de Marcelo está marcado para às 12h de amanhã, no cemitério municipal de Queimados.