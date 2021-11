Comentarista sugere morte de judeus para melhorar economia do Brasil

Integrante da Jovem Pan News, José Carlos Bernardi foi acusado de antissemitismo por conta de um comentário realizado no Jornal da Manhã, da última terça-feira. Após a repercussão negativa da fala, ele pediu desculpas pelo posicionamento.

Durante o programa, Amanda Klein comentava a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um evento do Parlamento Europeu. Bernardi, então, criticou o discurso de Lula.

“A Angela Merkel (chanceler da Alemanha) abriu o país para todo o mundo árabe. As alemãs estão sendo estupradas em praça pública. Este é o país que você defende”, disse Bernardi, durante o debate. Amanda respondeu: “Quem dera o Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha”.

E prosseguiu: “É só assaltar todos os judeus que a gente consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar do poder econômico deles, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha pós-guerra”.

A fala, acusada de antissemitismo, foi duramente criticada nas redes sociais. Michel Gherman, diretor do Instituto Brasil-Israel, repudiou o comentário. “(…) Além da ignorância completa dos processos do pós-guerra, típica de um analfabeto em História, o sujeito incorpora referencias do antissemitismo”, criticou, por meio das redes socais. Por meio de nota, Bernardi pediu desculpas e avaliou seu comentário como infeliz.