Combate à milícia deixa cinco mortos em Nova Iguaçu

Polícia Civil realizou operação em comunidade de Nova Iguaçu e foi recebida com tiros de fuzil

Uma operação realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), no Km 32, em Nova Iguaçu, na última quarta-feira, para prender milicianos que atuam na região deixou cinco suspeitos mortos. Na ação, foram apreendidos cinco pistolas semi-automáticas, uma réplica de fuzil, fardas militares, colete balístico, rádio comunicador e três veículos.

De acordo com o delegado Fabrício Oliveira, titular da especializada, o objetivo era verificar informações de inteligência oriundas da Subsecretaria de Inteligência (SSINT), que davam conta de uma reunião com pelo menos 40 criminosos armados no local, sendo todos ligados à milícia, entre eles, Wellington da Silva Braga, o Ecko, e Danilo Dias Lima, o Tandera. Ao chegar no local, os agentes foram recebidos com tiros de fuzil.

“Esse era um trabalho de investigação da Polícia Civil. Tínhamos informação de milicianos armados naquela região. Quando eles (os policiais) chegaram, foram atacados em um confronto pesado. Cinco criminosos fugiram pulando muros das casas, mas foram neutralizados”, disse Oliveira.

Bandido conseguiu fugir

Segundo os agentes, apesar do intenso tiroteio, Tandera, apontado como sendo o braço direito de Ecko e com atuação em municípios da Baixada, conseguiu fugir ao cerco.

Força-tarefa após assassinatos de políticos

A Polícia Civil criou uma força-tarefa voltada para a Baixada Fluminense depois que dois candidatos a vereador foram assassinados na região em um intervalo de 11 dias. Os crimes levaram a polícia a antecipar a atuação do grupo, que já vinha sendo desenhada, segundo o secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Allan Turnowski, para garantir uma eleição segura.

A sequência de homicídios ocorreu entre os dias 1º e 10 deste mês. O mais recente foi na noite do último sábado, quando o candidato a vereador pelo Democratas (DEM), Domingos Barbosa Cabral, de 57 anos, foi morto a tiros, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu.