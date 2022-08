Comandante e sub do batalhão de Mesquita (20º BPM) são promovidos pelo alcance de metas de redução de criminalidade

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) promoveu 45 policiais nos quadros de oficiais da corporação pelos critérios de merecimento e antiguidade de diversos batalhões. O decreto, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (19), entra em vigor já a partir deste domingo (21).

Entre os promovidos estão comandante e o sub do batalhão de Mesquita (20º BPM), Ângelo Barbosa e Ewerton Lucena, elevados à patente de coronel e tenente-coronel, respectivamente. Os dois oficiais assumiram em 31 de agosto do ano passado o comando da corporação responsável pelo policiamento de outros dois municípios, além de Mesquita: Nova Iguaçu e Nilópolis, na Baixada Fluminense.

A promoção por merecimento é o reconhece pelo esforço dos batalhões para alcançar metas na redução da criminalidade. É o caso do 20º BPM que conseguiu em menos de 1 ano cumprir os objetivos estipulados pela Secretaria de Segurança do RJ, como letalidade violenta, roubos de veículos e de rua.

Maior sensação de segurança

De acordo com o coronel Ângelo, essas metas são importantes porque servem para traçar o caminho que a PM precisa percorrer para apresentar resultados. “Conseguimos reduzir os índices através do incentivo à tropa, principalmente, e também apertando o cerco aos criminosos, e o resultado é uma maior sensação de segurança da população”, afirma o oficial.

Policiamento ostensivo para reprimir ações criminosas

O oficial Ângelo citou a Estrada de Madureira (Avenida Abílio Augusto Távora), em Nova Iguaçu, como área que está sob policiamento ostensivo devido a tensão provocada pela guerra entre o tráfico e a milícia na disputa por território.

“O policiamento feito pelo GAT (Grupamento de Ações Táticas) e o Patamo (Patrulhamento Tático Móvel) está reforçado nessa região, inclusive com o apoio de um blindado. A população precisa estar ciente que o trabalho da PM é incansável e nenhuma área ficará sob o controle da bandidagem. Ontem (quinta-feira, 18), neutralizamos três criminosos durante confronto no Az de Ouro, comunidade que faz divisa entre Nilópolis e o 41º BPM (Irajá), na Zona Norte do Rio. O objetivo é asfixiar atuação dos bandidos”, ressaltou.

Três bandidos morrem em confronto

Três criminoso morreram durante troca de tiros com policiais do 20º BPM, na noite da última quinta-feira (18), na comunidade Az de Ouro, na divida da área do 41º BPM (Irajá) com Nilópolis. Com os suspeitos foram apreendidas armas e munições.

Segundo a corporação, uma guarnição realizava patrulhamento nas imediações da região quando se deparou com uma intensa troca de tiros entre bandidos de facções rivais. Ao passar por um dos acessos, os PMs foram atacados a tiros e revidaram.

Ainda de acordo com a corporação, ao cessar o confronto, os três homens foram encontrados baleados. Os feridos chegaram a ser socorridos para UPA de Edson Passos, em Mesquita, mas não resistiram. Com eles, os agentes apreenderam 02 pistolas calibre 40 mm, carregadores com munições, 01 carabina calibre 12mm e munições, além de 01 radiotransmissor. A ocorrência foi encaminhada para 57ª Delegacia de Polícia (Nilópolis).