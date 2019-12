Com ‘beijo’ e ‘sorriso’, mandantes vencem na abertura da Seletiva do Cariocão 2020

Jota Carvalho

Neste domingo (22), ás três da tarde, os seis times que compõem a Fase Seletiva do Estadual 2020 da Primeira Divisão do Rio (Série A), partiram rumo às duas vagas que permitirão o acesso à elite. Na primeira rodada os mandantes venceram e sairam em vantagem.

Na volta ao seu estádio, o Giulite Coutinho, após longo período interditado para jogos oficiais, o America venceu o Macaé Esporte por 3 a 1. Daniel, duas vezes, e Bruno Veiga marcaram os gols do Mecão, com Matheus Babi diminuindo para os visitantes. Na próxima rodada, o Rubro enfrentará o Americano, no sábado (28), às 15 horas, no Estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, enquanto o Leão receberá o Nova Iguaçu no Moacyrzão, no dia seguinte (29), também às três da tarde.

A estreia lusitana não poderia ser melhor. Sorriso brilhou intensamente, marcou duas vezes, e a Lusa Carioca ganhou do Americano, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

No próximo domingo (29), às 15 horas, o time tricolor subirá a serra para tentar o segundo triunfo diante de outro tricolor, o Friburguense, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo.

Fechando a rodada, deu Nova Iguaçu em cima do Friburguense por 2 a 0 no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão. Fabinho e Bruno Santos marcaram os gols da vitória laranja.

>> Regulamento: A Seletiva do Rio classifica os dois primeiros à elite do Carioca. Os quatro times restantes jogarão um quadrangular, o Grupo da Morte, ou Fase Especial. Os dois melhores (1º e 2º), seguem na Seletiva 2020 e os dois últimos voltarão à Série B do mesmo ano.

