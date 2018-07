Coluna Hora H em Foco: Oficinas gratuitas de música para crianças e idosos em Queimados

Foto: Divulgação/PMQ

Mais um projeto gratuito de música chegou a Queimados. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, está realizando oficinas de Violão, Bateria, Baixo, Canto, Caixa e Prato no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), no bairro Valdariosa. Idealizada pela equipe do órgão, a iniciativa conta com quatro professores e abrange desde crianças a idosos.

