Colisão entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos

O choque entre um caminhão e um ônibus lotado de trabalhadores deixou 41 mortos ontem, na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP 249). A Polícia Militar informou que 37 pessoas morreram no local. Outras 14 foram resgatadas com vida, mas, destas, quatro faleceram nos hospitais. Nove dos feridos se encontram em estado grave. Entre os mortos está o motorista do caminhão, que foi socorrido, mas não resistiu. O tenente da Polícia Militar Alexandre Guedes disse que “é o maior acidente do ano” nas estradas de São Paulo.

O ônibus, que transportava funcionários de uma empresa têxtil, colidiu com o caminhão pouco antes das 7h em uma rodovia próxima à cidade de Taguaí, a 344 quilômetros da capital. As causas do acidente ainda não foram determinadas, enquanto as operações de resgate às vítimas continuam. A hipótese inicial é que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo.

O ônibus saiu de Taquarituba e seguia para Fartura, no sul do estado, perto da fronteira com o Paraná. Autoridades de trânsito do Brasil estimam que entre 2015 e 2019 morreu uma média de 30.000 pessoas por ano em acidentes de trânsito no país.

“Orem por nós”, diz médico intensivista

Um dos médicos da Santa Casa de Taquarituba disse que as equipes precisaram transferir para outros hospitais algumas das vítimas do grave acidente.Gabriel Ortega disse que a a transferência de parte das vítimas foi necessária porque não há recursos suficientes na Santa Casa. “Nós recebemos aqui no nosso serviço seis vítimas. Duas chegaram já infelizmente em óbito, três delas estão internadas em UTI em estado grave e uma delas está internada na nossa enfermaria com apenas escoriações”, contou.

“Prestamos nossas condolências às famílias e pedimos a todos que orem por nós e que estejam torcendo por nós nesse momento tão difícil. As vítimas estão sendo colocadas no sistema de transferência agora, porque infelizmente nós precisamos de recursos que são indisponíveis para nós no momento. Deus nos abençoe.” Ortega disse que foi deslocado da UTI para o pronto-socorro, para ajudar nos atendimentos das vítimas.

Identificar os corpos o quanto antes é prioridade

A prefeitura de Itaí, de onde saiu o ônibus decretou luto de três dias na cidade pela morte de 41 pessoas. O governo estadual de São Paulo montou uma força-tarefa para identificar e liberar os corpos das vítimas. Os Institutos Médicos Legais (IMLs) das cidades de Avaré, Botucatu e Itapetininga, foram acionados para atender mais rapidamente às famílias dos acidentados.

O Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Saúde, Jean Gorinchteyn, foram até o local para coordenar os resgates, visitar os hospitais onde estão as vítimas e agilizar a liberação dos corpos.

Os hospitais estão pedindo doações de sangue para as vítimas que estão nos hospitais. Para doar é preciso entrar em contato com o Hemocentro de Botucatu pelos números (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 e (14) 99631-5650.