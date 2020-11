Colisão entre dois ônibus deixa mortos e feridos no Centro do Rio

Duas pessoas morreram e outas cinco ficaram feridas após dois ônibus de passageiros colidirem no início da tarde de ontem, na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil, no Centro do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta do meio-dia, mas quando a equipe chegou ao local, um homem, de 65 anos, já estava sem vida.

Cinco feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar: Edson Alves, de 77 anos; Paulo Lattv, 76; Leontima Lino, 64; Dolores Araújo, 70, e Maria Silva, 51. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que dos cinco feridos, quatro pacientes passaram por atendimento e a quinta não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais dos militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados para verificar ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Presidente Vargas, Centro do Rio. No local, o fato foi constatado pelos policiais. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar. “Infelizmente, uma não resistiu aos ferimentos no local. A Guarda Municipal também está no local. A ocorrência está em andamento”, afirma a nota.