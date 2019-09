Coleta responsável de pneus em São João de Meriti

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras, promove diariamente o serviço de coleta e destinação de pneus que não servem mais para uso. O recolhimento é feito com um veículo que passa nas borracharias e oficinas da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o processo de reciclagem dos pneus é fundamental para ajudar na preservação do meio ambiente pois, além de eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya, o pneu pode ser transformado em matéria secundária e reutilizado na composição de asfalto, construção civil, indústrias de bolsas e sapatos, entre outros.

Após a ação de recolhimento, inicia-se o processo de trituração das carcaças em um moinho que os transforma em pequenos pedaços para, em seguida, serem transportadas aos fornos de cimento, onde serão utilizadas como composição de biomassa.

São João de Meriti recolheu de janeiro a julho deste ano, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Obras, um total de 48.100 pneus. Cada unidade contém uma quantidade de energia que significa uma grande contribuição do município para a melhoria da qualidade do ambiente.

Os moradores também podem ajudar. O agendamento da coleta de pneus é feito através do telefone 2751-1742, de segunda a sexta, das 8h ás 17h. O contato também pode ser utilizado para denúncias de descarte irregular em via públicas, para que a prefeitura possa realizar o recolhimento.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de São João de Meriti