Clínica da Família Jardim da Viga é referência na saúde de Nova Iguaçu

Inaugurada há pouco mais de seis anos, Clínica da Família Jardim da Viga mantém a humanização e qualidade no atendimento á população

Pode-se afirmar que a Clínica da Família Jardim da Viga é uma das melhores da rede municipal de Nova Iguaçu. Inaugurada há mais de seis anos (13 de setembro de 2014), a unidade mantém o status de atendimento humanizado que a qualifica como referência na saúde da cidade da Baixada Fluminense.

A unidade, totalmente refrigerada, substitui as antigas instalações que funcionavam em um container. A capacidade é para realizar cerca de dois mil atendimentos mensais nas especialidades de clínica médica, pediatria, ginecologia e odontologia, além de vacinação, pré-natal e coleta de exames.

A CF conta com uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem sempre prontos para atender a demanda. De acordo com a diretora da unidade, Erika Souza da Silva, todos são dedicados e têm consciência do compromisso de desempenhar da melhor forma possível o papel de profissional da saúde.

“Somos uma família e nossa maior alegria é saber que a pessoa procurou a clínica e voltou pra casa com a certeza de ter sido bem atendida. Aqui lidamos com vidas preciosas. É gratificante”, diz Erika, orgulhosa, que na árdua tarefa conta com o apoio do auxiliar operacional de serviços diretos Carlos Alberto da Silva Campos, o Betinho do Posto.

A Clínica da Família Jardim da Viga fica na Estrada Deputado Darcílio Ayres Raunhetti, número 171. no bairro Jardim da Viga.

Reportagem: Antonio Carlos