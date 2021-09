Clima de coronelismo em Japeri:  moradores que denunciaram o caso dos kits alimentação sofrem ameaça de morte

Japeri parece ter entrado no clima das pequenas cidades do interior do sertão, onde casos envolvendo política são resolvidos na bala. A polêmica dos kits alimentação estragados que foram entregues pela prefeitura no mês passado, aos cerca de 15 mil alunos da rede municipal, ainda repercute, principalmente nas redes sociais.

Dessa vez, com um ingrediente a mais que virou caso de polícia. Segundo informações postadas numa página do Facebook, moradores que fizeram denúncia sobre os kits sofreram intimidação e até ameaças de morte. Em um dos relatos, homens que estariam usando roupas pretas, teriam ido a casa um morador que havia postado um vídeo nas redes sociais que mostrava larvas dentro de latas de sardinha. O autor do vídeo não foi encontrado, mas só o fato de ser procurado por pessoas que ele desconhece, já causa

intimidação.

Ainda de acordo com informações, o homem chegou a ir na prefeitura na tentativa de ser recebido pela prefeita Fernanda Ontiveros (PDT) onde pretendia relatar o ocorrido, mas não foi recebido pela chefe do Executivo.

Telefonemas ameaçadores

Em outro relato, um internauta que usa as redes sociais para denunciar irregularidades no governo de Japeri disse que recebeu telefonemas suspeitos. Do outro lado da linha, a voz de um homem ameaçava de morte a ele e sua família.

A vítima registrou as ameaças na 63ª DP (Engenheiro Pedreira) e também na Cidade da Polícia, que fica na Zona Norte do Rio. O caso está sendo investigado.

De quem partiram as ameaças

Não é possível afirmar se os autores das ameaças integram o grupo político da prefeita e se fazem parte do quadro de funcionários do governo. Mas os fatos precisam ser apurados com rigor para inibir a ação de grupos que usam a força se impor politicamente e ainda buscam resolver questões como na era dos coronéis: calava muitos opositores praticando o crime de pistolagem.

Entenda o caso

A Prefeitura de Japeri pagou R$ 17 milhões na compra dos kits alimentação com produtos de péssima qualidade fornecidos pela Nutri Foods Refeições. O valor é quatro vezes maior do que a licitação original, que custaria R$ 3,7 milhões. A empresa foi contratada em caráter emergencial, sem licitação, conforme o Extrato de Dispensa 006/2021 publicado no Diário Oficial do Município.

Os alunos aguardavam entrega dos kits há meses, mas para decepção deles e dos pais os alimentos foram entregues com aspecto de má conservação: o feijão com larvas e o arroz mofado (foto), além do entalado de sardinha (foto) praticamente impróprios para consumo.