Cláudio Castro e prefeito de Caxias inauguram Restaurante do Povo

Dois dias após aprovar o Supera Rio – programa de auxílio emergencial que irá destinar até R$ 300 a cerca de 200 mil pessoas em vulnerabilidade social -, o governador em exercício Cláudio Castro inaugurou, na tarde de ontem, o primeiro Restaurante do Povo, em Duque de Caxias. Fechado desde 2016, o espaço foi totalmente reformado e passa a servir, a partir de hoje, 2 mil refeições por dia a R$ 1. Já o café da manhã custará apenas R$ 0,50.

O anúncio, feito ao lado do prefeito Washington Reis, faz parte do pacote de ações do Governo Presente Baixada, programa que transferiu os gabinetes do governador e de secretários de Estado para os municípios da região e irá percorrer, até sábado, todas as 13 cidades.

“O Governo do Estado voltou a olhar para quem precisa. Vivemos um momento muito específico da nossa História e não podemos deixar de apoiar principalmente aquele que passa fome. Essa parceria com a prefeitura vai beneficiar milhares de pessoas. Na terça, em Nova Iguaçu, sancionei o Supera Rio. Agora, aqui em Caxias, reinauguramos o antigo Restaurante Popular. O objetivo é inaugurar outros pelo Estado nos próximos meses”,afirmou o governador.

Durante a abertura, máscaras e álcool em gel foram distribuídos para os presentes, em parceria entre as secretarias estadual e municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Marco para a cidade

Segundo Washington Reis, a inauguração do Restaurante do Povo representa um marco para a cidade de Duque de Caxias. “Vamos oferecer refeições balanceadas e nutritivas para todos a um preço acessível. Além disso, o lugar está totalmente reformado e pronto para receber a população de maneira segura e confortável”, declarou o prefeito.

Bruno Dauaire, secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, reforçou a necessidade de o Estado olhar para todos. “Quero destacar a vontade do governador Cláudio Castro de voltar a discutir a pobreza. Estamos iniciando um caminho que precisa voltar a ser trilhado no Rio: o caminho da valorização da política social”, explicou.

Agenda

Ainda ontem, no terceiro dia do Governo Presente Baixada, o governador visita obras da Estação de Tratamento de Água de Campos Elíseos e entrega títulos de propriedades a moradores das comunidades Novo São Bento e Mangue Seco.

Mais cedo, Cláudio Castro, acompanhado de secretários, esteve nas cidades de Guapimirim e Magé, onde anunciou repasse de R$ 4,3 milhões para reformas do Hospital Municipal José Rabello de Mello. Além disso, assinou um novo convênio com a prefeitura para concessão do Vale Social a pessoas portadoras de doenças crônicas que precisem fazer tratamento em outras cidades. O benefício permite gratuidade no transporte público.

Além disso, firmou acordo de cooperação técnica entre a Junta Comercial e prefeitura para que empresários da cidade possam solicitar o alvará de funcionamento totalmente on-line. O sistema integra Secretaria de Fazenda, Corpo de Bombeiros, Junta Comercial e Vigilância Sanitária. O tempo para a emissão de documento reduzirá de 30 dias para 48 horas.

Benefícios para produtores

Ainda no terceiro dia do Governo Presente na Baixada, produtores de plantas ornamentais, flores e folhagens tropicais receberam, em Magé, cheques do programa Florescer, no valor de R$ 10 mil, para enfrentarem a pandemia e conseguirem manter as vagas de trabalho.

Além de entregar os financiamentos aos agricultores, o secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, ainda lançou o programa “Energia Limpa”, que ajuda os produtores a investirem na geração de energia fotovoltaica (solar). Na ocasião, a Secretaria também realizou a entrega do Selo Pet Friendly para o Hotel Mercure RJ de Nova Iguaçu. O selo foi criado pelo governo para facilitar a vida dos donos de animais de estimação na busca por estabelecimentos que recebam seus pets.

Confira todas as informações (como releases, fotos e vídeos) atualizadas em tempo real acessando http://bit.ly/GovRJnaBaixada.