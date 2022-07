Clarissa Garotinho participa de agenda com Castro e Waguinho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense

A um dia da convenção do União Brasil que deve homologar seu nome para concorrer ao Senado, Clarissa Garotinho participou de uma extensa agenda na Baixada Fluminense, neste sábado (30). Atendendo a um pedido da direção do seu partido, a parlamentar caminhou lado a lado com o governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição.

Esteve presente também um dos principais fiadores da candidatura de Clarissa Garotinho, o prefeito de Belford Roxo e presidente do diretório estadual do União Brasil, Waguinho, além do ex-prefeito de Duque de Caxias Washington Reis e de outros políticos e autoridades do Estado do Rio.

Em Belford Roxo, o grupo visitou as obras da nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, além de diversas ruas do sub-bairro Jardim Anápolis. Em seguida, participou de um evento nas proximidades do Calçadão de Nova Iguaçu, onde se juntou a centenas de pessoas presentes.

“É importante lutar para que o Estado do Rio recupere o protagonismo que merece, e, nesse sentido, a Baixada Fluminense tem que ter uma atenção especial nossa. Quero discutir no Senado um projeto que, se aprovado, vai prever uma reparação ao Rio por causa das perdas causadas pela transferência da capital para Brasília. Isso vai permitir salários maiores para policiais e mais recursos para saúde e

educação” disse Clarissa.

Outros políticos

As agendas contaram também com a presença de outros políticos que devem concorrer a uma vaga nas eleições deste ano: o deputado estadual Márcio Canella (reeleição); o senador Romário (reeleição); o deputado federal Dr. Luizinho (reeleição); e a deputada estadual Daniela do Waguinho (reeleição), esposa de Waguinho.

Obras na UPA

A nova UPA do Bom Pastor terá consultórios médico, odontológico, farmácia, sala de eletro, sala vermelha, sala amarela, sala pediátrica e laboratório. A expectativa de atendimento gira em torno de mil pessoas por dia.