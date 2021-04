Apontado como integrante de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Marcos Vinicius do Nascimento Barbosa Cabral, de 29 anos, foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na noite de segunda-feira. Ele foi flagrado com uma pistola, em uma academia no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, e contra ele ainda foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio.