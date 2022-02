Civil prende investidor de criptomoeda de SP por morte de traficante internacional

Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) prenderam ontem um acusado de ser um dos mandantes da morte do traficante internacional Anselmo Becheli Fausta, o Magrelo, em 27 de dezembro de 2021, em São Paulo. Pablo Henrique Borges, de 28 anos, estava hospedado em uma casa de luxo em uma ilha de Angra dos Reis, na Costa Verde do RJ. Ele já havia sido preso, em 2018, por fazer parte de uma organização criminosa que aplicou golpes financeiros de R$ 400 milhões.

De acordo com o delegado Maurício Mendonça, da 38ª DP, o criminoso vinha sendo monitorado pelo setor de inteligências da distrital. Ele estava em um imóvel com piscina, à beira mar, com diárias de R$ 15 mil. Na última terça-feira, a casa em que morava, no Morumbi, na capital paulista, já havia sido alvo de uma busca e apreensão. Lá, foram apreendidos um Porsche Taycan, além de documentos, como passaportes, dele e sua esposa, a influenciadora Marcella Portugal Borges.

“Coletamos informações no sentido de localizar e prender o Pablo. A mensagem que fica é que o Rio de Janeiro definitivamente não será um local para esconderijo de criminosos”, afirmou Maurício Mendonça.