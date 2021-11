Civil pede listagem dos PMs que participaram de operação no Complexo do Salgueiro

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) já oficializou o 7ºBPM (São Gonçalo), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Comando de Operações Especiais (COE) para saber quais policiais que estavam no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante confronto que resultou em oito mortes em área de mangue.

Depois da identificação, todos deverão ser ouvidos. De acordo com o delegado Bruno Cleuder, titular da DH, que esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó na tentativa de conseguir os laudos para agilizar as investigações. Os oito corpos retirados do manguezal pelos próprios moradores já foram identificados.

Segundo informações preliminares, dois não teriam passagens pela polícia. O nono corpo que está no IML é de um criminoso suspeito de ter atirado e matado o sargento da PM Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos. O corpo de Igor da Costa Coutinho, de 24 anos, foi levado para o IML no sábado (20), logo após a confirmação da morte do agente.