Civil investiga ligação do tráfico com produtora de videoclipes

Agentes da 72ª DP (Mutuá) cumpriram ontem um mandado de busca e apreensão na produtora, responsável pela filmagem de pelo menos dois videoclipes no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, uma das áreas mais violentas da na Região Metropolitana do Rio. Os policiais querem saber de onde vem as armas usadas nas gravações.

O videoclipe mostra homens armados, com fuzis e pistolas. A produtora alega que as armas utilizadas na gravação são réplicas. “Aviso! Todas as armas utilizadas nas imagens a seguir são para fins cinematográficos. Portanto não devem ser levados a sério”, diz um aviso no início de um dos vídeos.

Além de retratar o dia a dia de traficantes da localidade, com citações de lideranças do Complexo do Salgueiro, MC’s e figurantes aparecem portando vários tipos de armas. Segundo a polícia, o dono da produtora foi levado para delegacia para prestar esclarecimentos e ainda não apresentou documentos que comprovem o aluguel das réplicas. A polícia disse ainda que o homem confirmou ter recebido um valor em espécie para fazer as gravações.

“Em um dos clipes, por exemplo, aparece uma pistola com Kit Rajada. Portanto, há suspeitas que armas reais tenham sido utilizadas. Também queremos saber a origem dos carros de luxo que aparecem nas gravações no interior da comunidade”, explicou o delegado Allan Duarte.