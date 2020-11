Civil faz reprodução simulada da morte de adolescente no Complexo do Salgueiro

A Polícia Civil realizou no final da manhã de ontem, a reprodução simulada da morte do adolescente João Pedro, de 14 anos. Ele foi morto em maio desse ano no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, durante uma operação conjunta das polícias Federal e Civil.

Antes da reconstituição, o tio do menino contou que a família estava ansiosa e que agora acredita que as investigações vão avançar. “(…) Então creio que essa reconstituição será importante pra poder avançar nesse processo de investigação e a gente chegar, de fato, a uma conclusão de que houve um erro da polícia”, disse Nadilton da Costa.

Àrea de confrontos

Como o local em que o menino morreu é uma área de muitos confrontos, a polícia reuniu um grande efetivo para realizar a reconstituição. Cerca de 20 policiais envolvidos na diligência participam da ação. Antes da simulação, policiais militares do 7º BPM fizeram perímetro no local, fazendo uma tomada do ambiente. Em seguida, policiais da Core e da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram deslocados para fazer o evento.

Dez testemunhas do caso também foram convocadas para participar do trabalho junto com peritos e investigadores da polícia e do Ministério Público estadual.