Civil faz operação em busca de crianças desaparecidas em Belford Roxo

O desaparecimento dos três meninos em Belford Roxo ainda é um mistério. Ontem, a Polícia Civil realizou uma operação na comunidade do Castelar, com o objetivo de fazer buscas para encontrar pistas sobre Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, 10, que são primos, e Fernando Henrique, 11. Eles foram vistos pela última vez em 27 de dezembro.

Agentes do Batalhão de Choque (BPChq) da Polícia Militar estão atuando em apoio à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a PM, os policiais foram atacados ao entrarem na comunidade e houve confronto. Três suspeitos foram baleados e duas pistolas, um revólver e entorpecentes foram apreendidos. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Belford Roxo.

O Corpo de Bombeiros, que participou das buscas, disse que agentes do Grupamento Florestal de Magé e cães farejadores foram acionados.

Possível envolvimento do tráfico

A DHBF investiga o envolvimento de traficantes do Morro do Castelar, localidade onde as crianças moram, no desaparecimento. Para a polícia, o fato do tráfico ter torturado um homem para que ele confessasse o crime e a queima de um ônibus, a menos de 200 metros da especializada, na última terça- feira, fizeram a polícia acreditar no envolvimento de traficantes no episódio.

“Essa é uma hipótese diante das coisas estranhas que ocorreram. Nesse cenário, essa linha de investigação começa a ganhar peso maior”, disse Uriel Alcântara, titular da especializada, sem detalhar no entanto, o que poderia ter motivado o tráfico no sumiço dos garotos.