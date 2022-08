Civil e PRF prendem três criminosos e apreendem 300 kg de maconha na Costa Verde do RJ

Uma carga com 300 quilos de maconha foi apreendida no começo da manhã desta terça-feira (2) durante uma ação conjunta realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na na Rodovia Rio-Santos (BR-101), altura de Paraty, na Costa Verde do RJ. Três suspeitos foram presas.

Segundo os policiais, a droga estava dentro de um carro roubado, usado com placas clonadas de outro veículo na tentativa de despistar os policiais. O material e os presos foram levados para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio.

Um dos marginais, que é da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste da cidade, era alvo de investigação pela especializada por ser distribuidor de armas e munições para quadrilhas de ladrões de banco. Ele já estava sendo monitorado.

Usado como ‘batedor’

De acordo com as investigações, o veículo foi roubado por ladrões armados no dia 22 de julho em Madureira, na Zona Norte carioca. Um outro carro que era usado como um “batedor” do primeiro para monitorar a possível frequência de blitzes na estrada, também foi apreendido.

Um dos presos já havia sido detido em 2014 por tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículos. Ele é apontado como fornecedor de drogas para a comunidade da Vila Aliança.

Outro criminoso também já havia sido presos em 2015, quando levava drogas dentro de um ônibus da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio.