Civil e MP desarticulam quadrilha de furtos de combustíveis

Um dos suspeitos presos na operação da Polícia Civil e do MPRJ contra o furto de combustíveis

Uma operação realizada pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), do Ministério Público do Rio, prrendeu 10 pessoas de um total de 14 mandados de prisão preventiva emitidos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná.

Os alvos da segunda fase da “Operação Sete Capitães”, são integrantes de uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis diretamente de dutos da Transpetro, responsável por mais de 12 perfurações nos municípios de Quissamã e Carapebus, na Região Norte Fluminense.

As investigações apontam que cada ação clandestina dos criminosos gera um alto custo à Transpetro para a realização do reparo dos oleodutos, que variam de R$ 300 mil a R$ 2 milhões, o que pode ter gerado um prejuízo de mais de R$ 25 milhões.

A primeira fase ocorreu em novembro de 2019. Seis integrantes da organização criminosa, incluindo um policial militar e dois vigilantes da empresa terceirizada de segurança patrimonial contratada pela Transpetro para inspecionar os dutos por onde os combustíveis são transportados, foram presos.