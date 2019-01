Civil do RJ vai realizar concurso

A PC RJ já conta com previsão de verbas para a realização de novos concursos públicos no projeto de lei do orçamento de 2019. Desta forma, ao que tudo indica deverá efetivamente ser realizado o novo concurso público para o cargo de delegado.

A seleção está efetivamente autorizada desde 27 de junho, com previsão inicial de 16 vagas. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior em direito, com remuneração inicial de R$ 18.157,73, já considerando auxílio-alimentação de R$ 264.

Os certames encontram-se em fase de escolha da banca organizadora e estão previstos no Projeto de Lei Orçamentária de 2019.

A ordem para quem aguarda novos concursos públicos na área policial é intensificar os estudos. Isto porque para 2019 estão previstas pelo menos 2.573 vagas em novos concursos da Polícia Civil para diversos Estados do país.

Com salários iniciais de até R$ 18 mil por mês, as oportunidades estão distribuídas entre os cargos de auxiliar, agente, escrivão, inspetor, delegado, entre outros. Há opções para candidatos de níveis médio e superior.