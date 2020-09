Civil ‘caça’ suspeitos pela morte de mulher que protegeu o filho em tiroteio no São Carlos

A Polícia Civil do RJ divulgou ontem um cartaz com contatos para quem puder passar informações sobre os criminosos que participaram da invasão no Complexo do São Carlos, na região do Centro da cidade, no último dia 26. Foram mais de 24 horas de tensão e medo nas comunidades da região e em bairros próximos.

Os traficantes são suspeitos de envolvimento na morte de Ana Cristina da Silva, de 25 anos. No dia da invasão, ela estava indo com o filho para o bar onde trabalhava, quando ficou no meio do tiroteio. No momento dos disparos, ela se curvou sobre o filho de 3 anos para protegê-lo e acabou sendo atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.