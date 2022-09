Civil apreende armas e munições da milícia da Zona Oeste do Rio 

A Polícia Civil apreendeu nesta terça-feira (20) grande quantidade de armamentos e munições de diversos calibres, além de facas, granadas, réplicas de pistolas, radiotransmissores e equipamentos de ‘gatonet’ em um

esconderijo da milícia na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

O delegado titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), Luís Maurício Armond, informou que os agentes monitoravam um local explorado pela quadrilha onde havia uma constante movimentação de alvos que eram investigados por integrar o grupo paramilitar.

Os agentes conseguiram identificar o apartamento, onde seria o depósito da milícia liderada por Cláudio Paulo Cristovam, conhecido como Sombra, e André Costa Barros, o Boto. Por volta das 5h30, a equipe invadiu o local e apreendeu os materiais que eram usados para extorquir comerciantes e moradores da região.