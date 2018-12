Civil agarra quadrilha de roubo de carga

Os 11 suspeitos de integrar uma organização criminosa que atuava no Complexo do Guandu, em Japeri, foram presos por agentes da 60ª DP (Campos Elíseos) durante a operação “Furio”, deflagrada na manhã de ontem, com o objetivo de combater o comércio de venda de drogas, o roubo de cargas e de veículos na Baixada Fluminense, principalmente no Arco Metropolitano, e a extorsão de empresários e comerciantes para que não fossem incomodados pelos criminosos. Das prisões, seis foram cumprimentos de mandados, segundo o Departamento Geral Polícia da Baixada Fluminense (DGPB).

De acordo com as investigações, entre 2013 e 2015, uma facção criminosa comandava todo o tráfico de drogas na região. Com a prisão, em agosto de 2015, de Ipojucan Soares de Andrade, conhecido como ‘Coroa’, e apontado como líder da quadrilha, os seus comparsas Breno da Silva Souza e Jairo Rodrigues Alves, o “Paizão” passaram ao comandar o tráfico no local. A dupla, no entanto, se associou a outro grupo criminoso que passou a controlar a venda de drogas na Comunidade do Guandu.

Braço’ Arafat na ‘boca’ da Baixada

As investigações apontam ainda que para assumir o tráfico “Breno” e “Paizão” contaram com o apoio do chefe do tráfico de drogas na Pedreira, em Costa Barros, Carlos José da Silva Fernandes, o “Arafat”. Com isso, houve uma guerra entre as facções na busca pela hegemonia do poder.

Em meados de 2017, Breno, então chefe do tráfico no Guandu, passou a comandar o roubo de cargas e veículos, principalmente na região do Arco Metropolitano. As investigações revelaram que os criminosos exigiam quantias mensais, em dinheiro dos empresários e comerciantes locais, para que esses pudessem desenvolver as suas atividades sem sofrer atentados.

Fonte: Agência Brasil