Cirurgião plástico é preso acusado de manter paciente em cárcere em Caxias

A Polícia Civil do Rio prendeu na tarde desta segunda-feira (18) o cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva, suspeito de manter uma paciente em cárcere privado no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do g1, a família da mulher contou à polícia que ela estava presa na unidade de saúde havia dois meses, devido a intervenções estéticas que deram errado. Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Caxias foram até o endereço constataram a denúncia.

De acordo com familiares, a barriga da vítima necrosou após a cirurgia, e o médico e sua equipe estariam impedindo que a mulher fosse transferida para outro hospital. Ao chegar na unidade, a polícia foi recebida pela advogada do hospital que alegou que a paciente estava sedada. Os agentes entraram mesmo assim e constataram as péssimas condições da paciente.