Circuito de Economia Solidária em praça de Belford Roxo

O Circuito Fluminense de Economia Solidária chega hoje à Praça Getulio Vargas, Centro de Belford Roxo. Calcula-se que mais de mil pessoas passarão pelo evento, que contará com barracas de artesanato, moda, decoração, agricultura familiar orgânica, agroecológica, gastronomia, entre outros. Haverá também “aulão” de zumba, oficinas temáticas e apresentações culturais. As atividades começam às 8h e terminam às 17h.

O Circuito é um programa desenvolvido pelo Conselho Estadual de Economia Solidária, com o objetivo de dar visibilidade e gerar renda para os pequenos empreendedores dos municípios do estado. Belford Roxo possui aproximadamente 25 mil microempresários.

O secretário municipal de Trabalho, Álvaro Cardoso Júnior, o Nuna, destacou que o circuito é uma oportunidade de Belford Roxo mostrar os trabalhos da sua economia solidária. “O evento traz boas perspectivas, pois este setor cresceu e estamos criando mecanismos de apoio à esses geradores de renda”, concluiu o secretário.

Ainda de acordo com Nuna, com apoio do Sebrae, o governo municipal está implantando a Sala do Empreendedor, que será inaugurada no fim do ano.

A organização do circuito está a cargo do Fórum Municipal de Economia Solidária de Belford Roxo, Secretaria Estadual de Trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho do Governo Federal, além de parceiros locais.