Circuito de danças movimenta a Vila Olímpica de Belford Roxo

Jump, fitdance e dança de salão. A galera que gosta de dançar tem uma variedade de estilos para aproveitar as noites na Vila Olímpica de Belford Roxo, no bairro Nova Piam. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) dispõe de espaços e ambientes saudáveis atraindo a atenção dos belforroxenses com três opções para requebrar o corpo. Para quem quer trabalhar a força muscular (jump), coreografias de estilos (fitdance) e os melhores passos das gafieiras (dança de salão). Tudo gratuito.

Jump

Se você quer tonificar os músculos, pernas e abdômen, queimando muitas calorias, as aulas de jump comandadas pela professora de educação física Mayarah Machado é a melhor opção. A atividade que caiu no gosto popular em todo mundo é executada com pulos em camas elásticas com muita música. A vaidade feminina e masculina fica aflorada usando o jump na busca do emagrecimento, combate a celulite, estresse, além da ajuda nos problemas cardiovasculares, desenvolvendo o sistema cardiorrespiratório. “Além de fácil execução, o jump comprovadamente traz bons resultados. Combinado com uma alimentação saudável, o esporte tem uma queima de calorias considerável. Procuramos criar um ambiente saudável para os praticantes com muita música e descontração”, destaca a professora. As aulas são disponíveis para adultos a partir de 15 anos.

2ª e 4ª feira – 18h às 18h50 / 19h às 19h50 / 20h às 21h.

3ª e 5ª Feira – 18h às 18h50 / 19h às 19h50 / 20h às 21h.

Fitdance

O fitdance é um estilo de dança onde a integração entre os participantes faz com que todos dancem juntos de forma coordenada. Na Vila Olímpica quem comanda as aulas é a professora Ana Morais. A modalidade conta com aulas para adultos e crianças. Quem pratica o fitdance se movimenta, dança e agita o corpo, elevando o bem-estar, com os principais hits do momento.

2ª a 5ª feira – 18h às 19h (Infantil) / 2ª a 5ª feira – 19h às 20h (Adulto)

2ª e 4ª feira – 19h15 às 20h (a partir de 14 anos – fitdance classic)

3ª e 5ª Feira – 18h às 18h45 / 19h às 19h45 (a partir de 14 anos – fitdance classic)

Dança de Salão

Outra modalidade com bastante procura na Vila Olímpica são as aulas de dança de salão comandadas pelos experientes professores Heron e Tuiuiu. Pra quem gosta de arrastar o pé, junto com o seu par, aprendendo os principais passos das rodas de gafieiras, forró, samba, tango e bolero, é uma ótima pedida. Além de entreter e interagir, a dança de salão também atua como uma forma de atividade física.

3ª e 5 feira – 8h às 9h / 9h às 10h / 19h às 20h / 20h às 21h.

A Vila Olímpica conta ainda com aulas ginástica localizada/aeróbica e dança para crianças de 3 a 6 anos e 7 a 13 anos. A Vila Olímpica fica na Rua Lecilio, s/n, Nova Piam. Mais informações nos telefones (21) 2761-7275 e 2660-0872.

Edição: Jota Carvalho/HORA H