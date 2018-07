Foto: Divulgação

A temporada de festas juninas continua em Duque de Caxias, com mais uma edição do Circuito Arraiá. Desta vez os festejos acontecem no distrito de Xerém, nos dias 27, 28 e 29 deste julho, na Rua Benjamin Dumont (AMA Xerém), Vila Santa Alice.

