CineMaterna estreia no próximo dia 10 em mais um cinema de Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

Lançamento acontece no Kinoplex do TopShopping com sessão gratuita para as 30 primeiras mães com bebês que chegarem ao cinema.

Uma boa notícia para as mamães da Baixada Fluminense! O CineMaterna chega no próximo dia 10 a mais um shopping de Nova Iguaçu. O lançamento será no Kinoplex do TopShopping, no Centro, em sessão às 14h programada especialmente para que as mães no pós-parto possam se divertir em companhia de seu neném de até um ano e meio. E para o passeio ficar melhor ainda, a entrada será gratuita para as 30 primeiras mães com bebês que chegarem ao cinema. As demais poderão adquirir o ingresso na bilheteria, bem como os acompanhantes.

Presente em 47 cidades do país, o CineMaterna promove sessões especiais de cinema preparadas para proporcionar conforto e facilidades para mães e bebês. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado é suave e há uma leve iluminação; além de um tapete emborrachado na frente da sala de exibição para os nenéns que já andam ou engatinham. Trocadores também são colocados dentro do cinema, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. – e, na entrada, há um ‘estacionamento’ improvisado de carrinhos de bebês. Mães voluntárias recepcionam o público e estão prontas para ajudar em caso de necessidade. E para usufruir de toda essa comodidade, não é preciso reservar lugares.

“O pós-parto é sempre um momento delicado e sair de casa pode ser um desafio. E é nessa fase da vida, em que a mulher está muito carente de diversão, que o CineMaterna tira essa mãe de casa e a leva para o cinema, mas sempre junto de seu bebê, que muitas vezes ainda mama e precisa de sua companhia. O CineMaterna conhece profundamente esse universo e promove o retorno dessas mulheres à vida social, proporcionando entretenimento e cultura. No cinema, elas desfrutam de um momento de alegria e relaxamento” diz Irene Nagashima, fundadora do CineMaterna, que estará presente na estreia.

As sessões CineMaterna serão mensais, patrocinadas pelo TopShopping e por Natura Mamãe e Bebê. Para participar das enquetes para escolha do filme desta e das próximas sessões, acesse o site www.cinematerna.org.br e cadastre-se.

“O CineMaterna deveria ser um exemplo para muitos outros estabelecimentos. Quantas vezes nós deixamos de ir a alguns lugares ou de fazer certas coisas porque não existe estrutura para um neném? O CineMaterna tem o ambiente ideal para as mães usufruírem de um momento de descontração sem se preocupar se o choro do bebê vai incomodar, sem se surpreender com olhares feios, sem ter que sair na melhor parte do filme para trocar a criança”, comenta Karla Cristine.

Desde agosto de 2016 o CineMaterna está presente em Nova Iguaçu, com sessões especiais para mamães com bebês que acontecem mensalmente no Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu. A iniciativa deu tão certo que agora chega também ao Kinoplex do TopShopping.

“Queremos ajudar essas mulheres a tirar o pijama e se aventurar para além do consultório do pediatra. Queremos que elas descubram que, sim, o mundo continua igual lá fora e elas podem fazer parte dele com o seu bebê nos braços. Por isso, estamos muito felizes que o CineMaterna esteja chegando a mais um cinema de Nova Iguaçu”, enfatiza Nagashima.

Em todo o país, o CineMaterna promove sessões mensais em 105 cinemas de 17 estados. Mais de 440 mil pessoas já foram às mais de seis mil sessões realizadas desde 2008.

“Tenho um bebê de três meses e sentia muita falta de ir ao cinema e poder conversar com meus amigos sobre qualquer outra coisa que não fosse a maternidade. Gostei tanto que pretendo ir sempre. Deixo aqui meu agradecimento à equipe e a todos que possibilitam essa experiência incrível! Muito obrigada, de coração!”, diz Marília Goulart.

Sobre o CineMaterna

O objetivo da Associação CineMaterna é resgatar o convívio social das mães no pós-parto, proporcionando a elas uma oportunidade de retornar à vida cultural e de criar uma nova rotina saudável, de lazer e integração, em companhia do neném de até um ano e meio. E para que a experiência seja prazerosa, tranquila e confortável para mães e bebês, uma equipe de voluntárias transforma as salas de exibição onde acontecem as sessões em um cenário perfeito para agregar o máximo de conveniência e facilidades. O ambiente é levemente iluminado, o volume do som é reduzido, o ar condicionado é mais suave e são colocados trocadores dentro da sala, abastecidos com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente; além de um “estacionamento” de carrinhos de bebês.

Para atender à demanda em todo o país, a equipe da ONG CineMaterna conta com 388 colaboradoras, entre administrativas e mães voluntárias que atuam nos cinemas recepcionando o público e prontas para ajudar em caso de necessidade.

Para conhecer a iniciativa, conferir as sessões e se cadastrar para a escolha dos filmes das próximas sessões, basta acessar: www.cinematerna.org.br.