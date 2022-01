Cinema Nosso lança curso online para jovens de quatro municípios do RJ

Projeto Ginga tem como público-alvo jovens de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias e é voltado para a formação em audiovisual, games e cultura digital

O Cinema Nosso lançou no último dia 21 o Projeto Ginga – Inovar para Transformar. O objetivo da proposta é fortalecer a cultura de respeito aos direitos humanos junto a uma formação profissionalizante em audiovisual, games e cultura digital. O público-alvo são jovens de 18 a 29 anos dos municípios de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias.

Segundo a pesquisa Retratos da Educação, 46% dos estudantes afirmam possuir 1 acesso à internet por celular, seja próprio ou de um familiar. Com isso, percebe-se que para promover a transformação social é preciso que a tecnologia e a cultura façam parte do processo de aprendizagem. Por essa razão que as formações são totalmente gratuitas e online, permitindo que jovens comunitários dessas regiões, que estão fora da escola e do mercado de trabalho, tenham a oportunidade de adquirir conhecimentos técnicos e socioemocionais para mudar a sua realidade. Junto ao programa de formação, haverá a trilha em Gestão de Carreira, permitindo que eles possam entender melhor sobre seus sonhos e consigam traçar metas para dar os primeiros passos a seus objetivos.

Movimentar-se

“Como o próprio nome diz, Ginga é movimentar-se. É a ação de quem você quer ser, são as sequências de passos para conquistar planos futuros ou até mesmo seus sonhos. Queremos contribuir para que jovens dos municípios de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias também tenham essa oportunidade através da aprendizagem na área do audiovisual e novas tecnologias junto aos direitos humanos, tornando-os pessoas que pensam em si e na sociedade também. Compreender que a arte de fazer filmes, jogos ou produtos culturais também pode estar conectada com mensagens de reflexão sobre nossa forma de ver e levar a vida”, comenta Gabriela Gonçalves, coordenadora de projetos de juventude do Cinema Nosso.

O Projeto Ginga é patrocinado pela Petrobras, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura.