Cineasta Geraldo Sarno morre aos 83 anos

Ele estava há um mês internado no Copa D’Or, no Rio, devido complicações da Covid-19

O cineasta baiano Geraldo Sarno morreu na noite da última terça-feira (21), aos 83 anos. Ele estava internado no Copa D’Or, no Rio de Janeiro, há um mês em decorrência de complicações da Covid-19. Geraldo tinha tomado as 3 doses da vacina e preparava um retorno para sua cidade natal Vitória da Conquista.

“Viramundo”, primeiro filme de Geraldo, filmado em São Paulo, faz parte da história do cinema brasileiro. A obra foi pioneira ao trazer a nova imagem da classe operária brasileira, a do camponês de origem nordestina corrido da seca e da fome, e do surgimento de um sistema religioso neopentecostal, hoje hegemônico no Brasil. O filme tem imagens preciosas da cidade em 1964 e foi lançado semanas antes do Golpe Militar.

Movimento migratório

O cineasta ficou conhecido por abordar temas como o movimento migratório brasileiro (em especial o nordestino), as religiões e cultura populares. Em 2008, recebeu o prêmio de melhor direção no Festival de Brasília, pelo filme “Tudo isto me parece um sonho”, sobre a história do general pernambucano Ignácio Abreu e Lima, que, ao lado de Simon Bolívar, participou de batalhas que resultaram na libertação da Colômbia, Venezuela e Peru da Coroa Espanhola no século XIX.