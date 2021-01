Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Três Rios

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas envolvidas com o tráfico e apreendeu uma grande quantidade de drogas ontem em Três Rios, no Sul Fluminense. “Croupier”, como a operação foi batizada, tinha como objetivo cumprir 13 mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e desestruturar uma organização criminosa que atua na região.

Segundo a corporação, foram apreendidos 712 cápsulas de cocaína, 702 tabletes pequenos de maconha e dois tabletes grandes da mesma droga. Além dos cinco suspeitos presos na ação, também foram cumpridos mandados contra quatro pessoas que já cumpriam pena.

Os presos e as drogas apreendidas foram levados para a delegacia de Três Rios. Quatro envolvidos seguem foragidos. De acordo com a polícia, a investigação começou em setembro de 2020, depois do homicídio de um adolescente de 16 anos, que tinha envolvimento com o tráfico em Levy Gasparian, também no Sul do Rio.

A execução foi filmada e divulgada nas redes sociais pelos criminosos. Ao longo idas investigações, os agentes descobriram a existência de um grupo armado que planejava a morte de traficantes rivais em Três Rios e região.