Cinco pessoas são executadas na fronteira entre Brasil e Paraguai; uma das vítimas é filha do governador de Amabai

PARAGUAI – Cinco pessoas foram assassinadas em menos de 24 horas na região de fronteira entre Brasil e Paraguai. Entre as vítimas está Farid Charbell Badaoui Afif, de 37 anos, vereador de Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense vizinha à paraguaia Pedro Juan Caballero; e Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador do estado de Amabai, no Paraguai. As polícias brasileira e paraguaia investigam os assassinatos e se há relação entre eles.

O primeiro a ser morto foi o vereador, eleito pelo DEM. Ele foi executado na tarde da última sexta-feira, quando andava de bicicleta. Poucas horas antes, o parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais falando que passaria com o veículo em algumas repartições.

A Polícia Civil informou que o assassino estava em uma motocicleta. No local foram recolhidos quatro munições de calibre ponto 45 e pelo menos um acertou o parlamentar, que morreu no local. Imagens de câmeras de segurança para recolhidas para análise.

Ainda segunda polícia, as quatro pessoas executadas ontem foram atingidas por tiros quando saíam de uma casa noturna. Elas estavam em um veículo de placas do Paraguai e os atiradores, em uma caminhonete. Os suspeitos desceram da caminhonete, se aproximaram do veículo da vítima, atiraram e fugiram. Todos morreram no local.

Os mortos em Pedro Juan são os paraguaios: Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos. Filha de Ronald Acevedo, governador de Amambai, no Paraguai, foi atingida por seis tiros. Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos. Conhecido como “Bebeto”, foi atingido por 31 tiros. E as brasileiras: Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos. Natural de Dourados, foi morta com 14 tiros e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, morta com 10 tiros.