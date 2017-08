Policiais Militares do 21° BPM (São João de Meriti), detiveram cinco suspeitos na comunidade do Buraco Quente, em São João de Meriti, após receberem denúncia sobre tráfico de drogas no local. Foram apreendidos material entorpecente, dois rádios transmissores, bases carregadoras para rádios e cadernos contendo anotações sobre o tráfico. Ocorrência encaminhada a 64ª DP (Vilar dos Teles).