Cidade Integrada: Castramóvel chega na Muzema, Zona Oeste do Rio, para castrar cães e gatos

Os donos de cães e gatos da Muzema, Itanhangá, Morro do Banco, Tijuquinha e outras comunidades da Zona Oeste, começaram a castrar seus animais nesta segunda-feira (21/3) no Castramóvel, do programa RJPet do Governo do Estado. A ação faz parte do Programa Cidade Integrada.

O ônibus está estacionado na Muzema, na Estrada do Itanhangá – 1051, onde ficará por um mês. As inscrições e agendamento devem ser feitas pelo link: rjpet.com.br.

A iniciativa, da Secretário Estadual de Agricultura, responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal do RJ, já castrou em todo estado, aproximadamente 30 mil animais, e o objetivo é chegar a 100 mil, até o fim do ano de 2022. Esse é o primeiro Castramóvel instalado, as castrações realizadas anteriormente estavam acontecendo em clinicas licitadas pelo Governo.

“O RJPet é muito democrático, qualquer pessoa pode cadastrar seu cachorro ou gato, gratuitamente. Na região da Muzema vamos fazer uma história muito bonita, nosso objetivo é dar oportunidade para nossos melhores amigos de quatro patas”, explicou o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz.

A dona Maria do Carmo, moradora da região, tem 20 animais em casa, todos resgatados da rua. Ela aprovou a iniciativa e já disse que vai castrar todos.

“Todos os animais que eu tenho em casa, tirei da rua, mas sem condições de castrar, eles se reproduziram, e hoje minha vida é só para cuidar deles. Eu tentei cadastrar em vários locais, mas não consegui. Agora já está tudo certo, graças a Deus, meu problema está resolvido”, falou aliviada a protetora.

Quem também não perdeu tempo, foi o jornalista rodrigo Guimarães, que já castrou sua gatinha, mais conhecida na região, como Milla Januária.

“Marquei para o primeiro dia logo e a Milla Januária já está castrada. Até consegui uma clínica popular, mas o preço da castração era o mesmo valor de um botijão de gás. Além do que essa é uma oportunidade para os moradores do corredor do Itanhangá castrarem seus bichinhos, através dessa iniciativa maravilhosa, porque nem todos têm como pagar por esse procedimento”, contou.

A estudante, Jamile Ribeiro, também levou a gatinha para castrar, e disse que a Mimi não é só um pet, é uma filha, e faz parte da família.

“Pra mim esse Castramóvel chegou na hora certa, porque além de ser gratuito, fico muito perto de onde moramos, o que também facilita nossa vida. Importante destacar que a castração faz bem para saúde do animal, prolonga a vida e evita o crescimento desordenado de animais. Agora a Mimi já foi castradinha, e o procedimento foi bem rápido e seguro, só temos a agradecer e compartilhar essa alegria”, afirmou a estudante.

Sobre o ônibus Castramóvel

O Castramóvel conta ao todo com 20 profissionais, sendo 10 veterinários, atuando desde a castração até a devolução do animal para o tutor. Todo procedimento leva no mínimo 40 minutos.

A equipe trabalha com cães e gatos em dias alternados, para facilitar o manuseio com os animais. O ônibus possui 6 calhas de castração e o objetivo é castrar pelo menos 2 mil animais por mês.

Todo animal antes de ser castrado, passa por uma avaliação do veterinário que diz se o mesmo está ou não apto para o procedimento.

De acordo com a veterinária responsável, Dra. Ruana Renostro, o Castramóvel, trabalha com o método minimamente invasivo para animal.

“A castração é feita com toda segurança, exatamente como se fosse dentro de uma clínica comum. Aqui nós temos: mesa de emergência com aparelho de anestesia inalatória, as drogas necessárias em caso de emergência e todos os equipamentos; além dos veterinários, temos os auxiliares. O fluxo aqui dentro é muito rápido, o que demora mais é no pós-operatório, por conta do retorno anestésico. Cada animal tem a sua individualidade; os cães por exemplo, acordam mais rápido, mas isso é muito particular de cada animal. Por isso o tempo de permanência do pet aqui pode chegar a 40 minutos, e quando eles começam a acordar e já estão bem, liberamos para os tutores”, explicou a veterinária.