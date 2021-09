Cidade inicia contagem regressiva para o Rock in Rio de 2022

O prefeito Eduardo Paes, ao lado do empresário Roberto Medina, acompanhou na quinta-feira (2), na Praia de Copacabana, a inauguração do relógio que marcará a contagem regressiva de 365 dias para o Rock in Rio de 2022. O festival está previsto para acontecer de 2 a 11 de setembro.

“Ano que vem, vamos ter um feriado no dia 2 de setembro. Vai ser o dia do reencontro, o dia em que o Rio vai comemorar em nome do mundo. Vamos celebrar na mais linda de todas as cidades a volta à vida como ela é, ao vivo e a cores”, declarou Paes.

Roberto Medina, presidente do Rock in Rio, definiu o dia de hoje como muito especial. “Em 2022, o Rock in Rio vai resgatar o sentimento de esperança, de reencontro e de paz para dentro da atmosfera única da mágica Cidade do Rock. Nós e nossos fãs nunca esperamos tanto por uma edição do festival como a do ano que vem. Sabemos que a ansiedade é grande e o relógio emblemático, com a contagem regressiva, carrega um símbolo enorme que ao longo desses 365 dias vai lembrar a todos que logo estaremos juntos novamente em dias de muita festa, animação e diversão”, destacou.