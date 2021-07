Cidade do Rio mantém 12 semanas para a segunda dose da AstraZeneca

A prefeitura do Rio resolveu não reduzir o intervalo para aplicação entre as duas doses da vacina AstraZeneca. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que a maioria dos países que antecipou o complemento da imunização contra a covid-19, já tinha vacinado os idosos e as pessoas com comorbidades com o intervalo de 12 semanas.

De acordo com o secretário, a AstraZeneca, pela bula, tem 80% de eficácia quando faz o intervalo superior a 12 semanas. Com o intervalo de oito semanas cai para 59%. “A gente nesse momento não recomenda a antecipação para oito semanas e garantir a eficácia da vacina”, afirmou Soranz em entrevista à Agência Brasil.

O secretário admitiu que após a conclusão das aplicações da primeira dose na população acima de 18 anos, pode haver uma nova avaliação sobre a redução do intervalo. Por enquanto, a secretaria segue “alinhada ao Ministério da Saúde, e também alinhada com a bula”.

Segundo Soranz, a decisão não depende da chegada de mais doses da vacina. “Isso é uma questão de eficácia e não de quantidade de doses. A eficácia de 80% é muita coisa. Não dá para colocar isso em risco. Se fosse um paciente meu, eu não recomendaria”, observou, após participar da inauguração de mais um posto de vacinação na capital. Dessa vez é no Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, no centro do Rio.

O teatro tem na sua história apresentações de destaque ao longo de décadas da cultura carioca. O posto vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e conta com o apoio da Organização Não Governamental Core (Esforço de Ajuda Organizado pela Comunidade,

na sigla em inglês). Hoje estão recebendo a vacina homens de 39 anos. Está sendo feita ainda a repescagem para pessoas com deficiência permanente.