Cidade das Artes retoma programação cultural de 2022

O departamento de arte e educação da Cidade das Artes, liderado por Laura Polianna Gaboardi e Luiza Valle, é uma das locomotivas das ações culturais na Cidade das Artes e começa o ano de 2022 a pleno vapor.

Entre os eventos programados e gratuitos que acontecem na Sala de Leitura, localizada na Esplanada, estão: Língua Viva (9 de março de 16 às 18 horas). Em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte de 22, os psicanalistas Marília Flores e Abílio Ribeiro Alves vão debater a influência de uma canibalização brasileira aos preceitos europeus na vida cultural do país naquele momento, analisando o quadro O Abapuru de Tarsila do Amaral

No dia 11, o evento Interlocuções, com a psicanalista Gilda Pitombo, recebe o professor do curso em especialização em Psicologia Clínica da PUC Rio o também psicanalista JOSÉ MAURÍCIO LOURES para debaterem a força do olhar da psicanalise sobre a fotografia. Juntos irão abordar as obras da norte americana Francesca Woodman e do japonês Nobuyoshi Araki – ambos com uma estética fortíssima.

Tratam de forma diferentes o tema da angústia, do júbilo, do feminino e submisso em clicks ousados e polêmicos. Outra apresentação sob o mesmo tema acontecerá no dia 25 de março, no mesmo horário.

E no dia 17, das 15 às 17 horas, o Conversa Literária homenageia o Mês da Mulher. A idealizadora e curadora do projeto, Cíntia Barreto traz o seu projeto que elege o livro à potência máxima e várias obras serão debatidas ao mesmo tempo.