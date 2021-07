Cidade das Artes recebe ‘Bora Rir’ com Paulinho Serra e mais 12 comediantes para festival neste sábado

Rir é o melhor remédio. É no clima desse ditado que a Cidade das Artes recebe hoje o projeto BORA RIR, apresentado pelo ator e comediante Paulinho Serra. O espetáculo já percorreu algumas capitais brasileiras e já permaceu 12 anos em São Paulo.

“Minha intenção com a ida do BORA RIR para a instituição que é um emblema das várias culturas na cidade do Rio de Janeiro é qualificar o humor como grande captador de público democrático – sem recortes de gênero, faixa etária, classe social ou formação acadêmica. Rir é como respirar, uma necessidade vital para a sobrevivência da espécie sobretudo em tempos de pandemia”, disse Serra que vai estar acompanhado de outros 12 humoristas para a sua estreia na casa de espetáculos.

A estreia do BORA RIR terá a participação dos humorista Daniel Lopes, Big Jaum, Pedro Pan e Ju querido além de Bruna Campello, Felipe Ferreira, Michelle Ferrucio, Léo Ramos, Alan Ribeiro, Xanda Dias, Gustavo Ariel e Thiago Chagas.

Serviço

Dia 24 de julho, sábado

Sala: Teatro de Câmara

Horário : 20.30 horas

Ingresso – 20 reais ( meia) e 40 reais ( inteira)

Capacidade reduzida: 40% da totalidade

Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca

Acesso pelo BRT Alvorada. Se vier de carro, estacionamento grátis