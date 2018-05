Cidadania em Ação vai ao bairro Vila Maia, em Belford Roxo

Foto: Rafael Barreto

Os moradores de Vila Maia, em Belford Roxo, terão um bom motivo para não sair do bairro nesta sexta-feira (4). Das 9h às 13h, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, estará promovendo o projeto Cidadania em Ação, oferecendo vários serviços gratuitos. Além disso quem passar por lá poderá se inscrever e participar, na hora, do Vestibular Cidadão (Ensino a Distância) uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Castelo Branco e concorrer a bolsa de estudos de até 100 por cento do valor.

