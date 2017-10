Cidadania em ação leva assistência social ao bairro Vilar Novo

Foto: Rafael Barreto

Mais de 500 pessoas moradoras do Morro do Amor, no bairro Vilar Novo, em Belford Roxo, foram atendidas ontem no Programa Cidadania em Ação, desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) . O evento aconteceu das 9h às 13h. Quem passou por lá pôde dispor de vários serviços gratuitos e ainda se vacinar contra febre amarela e influenza.

Entre os serviços disponíveis a segunda via para carteira de identidade e CPF, isenções para antena digital, certidões de casamento (segunda via), casamento civil, nascimento e óbito, passe interestadual, vale social cadastro no Bolsa Família, Cadastro Único, cartão do SUS. “A maior procura é para o cadastro do Programa Bolsa Família e para isenções de segunda via de documentos”, disse a secretária executiva, Rosana Moura.

