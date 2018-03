CIDADANIA EM AÇÃO MARCA PRESENÇA NO BAIRRO DAS GRAÇAS

Foto: Claudio Nunes

A estudante Lorraine Geovani, 20, não imaginou que pudesse ser contemplada com uma limpeza de pele profunda à base de minerais, sem gastar um centavo. O benefício estava à disposição dos moradores, no posto montado do Projeto Cidadania em Ação, na Rua Itaoca, 158, no bairro das Graças. O evento é promovido duas vezes na semana, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) em parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) expondo vários serviços gratuitos à população da cidade. Durante toda a manhã foi possível obter segunda via de documentos, certidões e até tomar vacina contra a febre amarela.

Depois da limpeza de pele, Lorraine aproveitou e fez maquiagem no rosto. “Procurei o projeto para obter a segunda via da minha identidade. Já estava satisfeita, pois a facilidade em conseguir o documento, rápido e sem fila, estava pertinho da minha casa. Quando vi a limpeza de pele com produtos da Mary Kay não resisti. Muito legal essa iniciativa da Prefeitura”, disse a jovem. Hendy Rodrigues, 26, estava acompanhada de seus irmãos, Isabelle e Marcos e do sobrinho Pietro. Ela foi adquirir o passe interestadual e aproveitou para junto dos familiares se vacinar contra a febre amarela.

Quem passou por lá também encontrou gratuidade nos seguintes serviços: aplicação de vacina contra o HPV, cartões para o vale legal e vale social, passe interestadual, casamento civil, ID Jovem, Procon, serviços de beleza, isenção para a segunda via da carteira de identidade, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), certidões de nascimento, casamento e óbito, benefício do Programa Bolsa Família, ouvidoria, programa Morar Legal e a regularização de imóveis. “Cada dia mais me identifico com o projeto. As pessoas chegam em procura de algo que elas precisam e voltam pra casa satisfeitas porque encontram o que queriam, sem sair do bairro onde moram.

O governo tem o dever de ser presente nas questões sociais e o prefeito Waguinho tem essa sensibilidade”, afirma a secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama, Daniela Carneiro.