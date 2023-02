Cia Cochicho na Coxia encerra temporada do espetáculo Folhetim com apresentações gratuitas em Mesquita

O Teatro Cássia Valéria recebeu nos dias 28 e 29 de janeiro (sábado e domingo), as últimas apresentações da temporada que levou a peça melodramática Folhetim aos palcos da Baixada Fluminense. Depois de passar por Paracambi e Japeri, a cidade de Mesquita teve a oportunidade de assistir à peça, que é um projeto da companhia mesquitense e conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.

As apresentações aconteceram às 19h, com entrada franca. Os ingressos foram distribuídos meia hora antes do início das sessões. A peça tem aproximadamente 60 minutos de duração e a classificação é de 12 anos. O Teatro Cássia Valéria fica localizado no espaço do Centro Cultural Oscar Romero, sede do Grupo Cochicho na Coxia, que fica na Rua Elpídio, nº 530, no Centro de Mesquita.

O espetáculo conta a história de locutores de uma rádio brasileira nos anos 40, com intrigas, romances e mistérios, que rodeiam a vida dos personagens. Mocinhos e vilões se enfrentam dentro e fora da radionovela, disputando além de corações, o grande prêmio da Rádio Nacional: A Voz Amiga do seu Lar. A produção é voltada para todas as gerações e promete trazer o clima de nostalgia para o palco, carregando o charme e a beleza da Época de Ouro das rádios.

Público pode participar da peça enviando suas histórias de amor

O público teve a oportunidade de participar do espetáculo enviando por meio das redes sociais da companhia (Instagram @grupocochicho) sua história de amor, que foi encenada ao vivo pela companhia.