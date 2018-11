Chuvas deixam Angra em estado de atenção

A Defesa Civil de Angra dos Reis está em estado de atenção devido às fortes chuvas que atingem o município. Os primeiros alertas começaram a ser emitidos para a população, por SMS, na madrugada de hoje (8). De acordo com a instituição, tem previsão de maré alta, com 1 metro e 20 centímetros, o que exige total atenção de quem reside próximo a rios e em áreas de alagamento.

Até o momento, moradores de 13 localidades receberam alerta para evacuação: Vila do Abraão e Praia do Bananal, na Ilha Grande; e Balneário, Serra D’Água, Zungu, Areal, Banqueta, Morros do Tatu, Peres, Glória, Glória II e Monte Castelo, no continente. Este número pode sofrer alterações de acordo com a precipitação das chuvas. A recomendação é de que quem more próximo as áreas de encostas e alagamentos procurem o ponto de apoio das comunidades ou um lugar seguro para se abrigar. Além disso, a Defesa Civil registrou queda de barreira no Morro da Cruz e queda de árvore sobre a rede elétrica na Praia do Machado.

O maior índice pluviométrico deste primeiro dia de chuva foi registrado na Vila do Abraão, 146 milímetros. Segundo os institutos meteorológicos, há previsão de chuva até domingo (11), por isso a população deve ficar atenta aos alertas emitidos pela Defesa Civil. Quem ainda não recebe os avisos, pode cadastrar-se enviando um SMS para o número 40199, contento o CEP da residência na mensagem do texto.