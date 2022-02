Chuvas deixam 18 mortos em São Paulo

Em Várzea Paulista, cinco pessoas da mesma família morreram. Entre as vítimas, um bebê de um ano. Cerca de 500 pessoas estão desalojadas em 11 cidades do estado.

As fortes chuvas atingem o estado de São Paulo desde o último sábado já causaram 18 mortes, entre elas, sete crianças. A informação foi confirmada pelo governador João Doria. Os temporais também causaram desabamentos, deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos.

Em Embu das Artes, três pessoas de uma mesma família morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra, na madrugada de ontem. Uma mulher e dois filhos vieram a óbito. Outras quatro pessoas que viviam na casa conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos.

Segundo o Governo de São Paulo, já são 500 famílias desalojadas. Doria sobrevoou ontem neste domingo as regiões castigadas pela chuva em Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, na Região Metropolitana de São Paulo. Ele anunciou a liberação imediata de R$ 15 milhões para um total de 10 cidades, em diversas regiões do Estado, para auxiliar as prefeituras na recuperação urbana e social.

“Estou acompanhando com muita tristeza os danos causados pelas fortes chuvas em São Paulo. Minha solidariedade às famílias e amigos das 18 vítimas fatais. Estamos trabalhando nos resgates e autorizei R$ 15 milhões em recursos para que os municípios possam acolher os atingidos”, disse Doria.

Cinco pessoas desaparecidas

Além das 18 mortes confirmadas, há nove feridos e cinco desaparecidos. A Defesa Civil informou que há ocorrências espalhadas por todo o estado relacionadas às chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terra; além de interdições totais ou parciais em rodovias.

Corpos de casal e três filhos são achados

Os corpos do casal e três filhos que estavam desaparecidos após a casa da família ser atingida por desmoronamento de terra durante forte chuva, em Várzea Paulista (SP), foram encontrados na tarde de ontem, no Jardim Promeca. Eles morreram soterrados pela lama.

O Corpo de Bombeiros informou que a terra atingiu o quarto do casal, que dormia com os três filhos, por volta das 6h. A lama invadiu a casa e destruiu móveis e objetos. As vítimas foram identificadas como Ricardo Eugênio dos Santos, de 40 anos, a mulher dele, Tatiane Aparecida dos Santos e os três filhos (Tayane, de apenas 1 ano, Nicole de 10 anos e Richard, de 12 anos).

Cerca de 12 bombeiros, cães farejadores e equipes da PM e Defesa Civil trabalharam no resgate da família. Uma retroescavadeira foi usada pra tirar a terra que cedeu.