Chuva já matou 10 pessoas e deixou mais de 6 mil desabrigados

BAHIA – Após quatro dias de temporal, o estado registrou sete mortes provocadas pelas chuvas. Além disso, 70 mil pessoas foram atingidas e 3,7 mil estão desabrigadas. A Defesa do Civil da Bahia informou que diversas cidades ainda registram alagamentos e comunidades ribeirinhas apontam para a subida do nível dos rios nas regiões do estado mais atingidas pela chuva, especialmente no extremo sul do estado.

No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia Rui Costa sobrevoaram áreas atingidas. Em visitas que aconteceram em pontos diferentes, os gestores analisaram a situação e falaram sobre o que tem sido feito para minimizar os problemas.

“Pudemos ver os estragos causados pela chuva. Alguns municípios estão bastante afetados, como Itamaraju, por exemplo. Quando soubemos do ocorrido, além de contatar os prefeitos, providenciamos a liberação do FGTS”, disse.

Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) liberou R$ 5,8 milhões para os municípios de Eunápolis, Itamaraju, Jucuruçu, Ibicuí, Ruy Barbosa, Maragogipe e Itaberaba. O Governo Federal também autorizou o emprego de tropas do Exército Brasileiro no resgate e realocação de pessoas desabrigadas pelas enchentes e inundações.