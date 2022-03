Forte chuva em Petrópolis, na Região Serrana, deixa seis mortos e causa nova tragédia

A forte chuva que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último domingo (20), causou nova tragédia. Seis pessoas morreram e três seguem desaparecidas. A nova enchente acontece um mês após 233 pessoas morrerem e quatro vítimas ainda permanecerem sumidas, em 15 de fevereiro.

Dois mortos foram encontrados no Morro da Oficina, outros três na Rua Washington Luís e uma vítima veio a óbito na Rua Valparaíso. Pelo menos 31 pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 574 pessoas estão sendo atendidas nos pontos de apoio. O maior volume pluviométrico nas últimas 10 horas foi registrado no São Sebastião, com 415 milímetros. O Rio Quitandinha transbordou duas vezes.

A Defesa Civil mantém alerta para risco de deslizamentos, principalmente no primeiro distrito. Até agora, foram registradas 95 ocorrências – a maior parte delas refere-se a deslizamentos.

De acordo com a Defesa Civil, há risco alto de deslizamento por causa da chuva, principalmente nas localidades do primeiro distrito. O boletim divulgado pelo órgão informou que a cidade teve um acumulado pluviométrico de 534.6 milímetros nas últimas 24 horas.

Pontos de apoio

A orientação é para que a população de área de risco busque local seguro. Os pontos de apoio estão em funcionamento para acolher a população. Todas as sirenes foram acionadas para o toque de mobilização e, durante a vigência da chuva, continuarão sinalizando o risco de escorregamento nas localidades.