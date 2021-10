Chuva de granizo atinge quatro regiões do estado do RJ

Uma rápida e forte chuva de granizo atingiu quatro cidades da Região Serrana do RJ nas últimas horas. O fenômeno assustou os moradores, mas não provocou maiores danos. Uma moradora no distrito de Bonsucesso, em Teresópolis, registrou a chuva da janela de sua casa. A queda das pedras de gelo veio acompanhada de fortes rajadas de vento.

Já em São Sebastião do Alto, uma casa na localidade de Fazendinha, em Cabeceira do Valão, teve o telhado destruído.

Também no município, uma propriedade também teve o telhado danificado no distrito de Valão do Barro.

Na estrada de Barra do Canteiro, zona rural de Trajano de Moraes, a chuva deixou o acostamento cheio de granizo.

Na RJ-146, entre Macuco e Manoel de Moraes, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados para desobstruir a rodovia, que chegou a ficar interditada devido a queda de árvores. A rodovia de Valão do Barro, em São Sebastião do Alto, também registrou queda de árvores.

Em Petrópolis, o distrito de Itaipava registrou chuva de granizo em alguns pontos. De acordo com a Defesa Civil, não houve ocorrências.