Choque da PM prende suspeito com carro roubado

Policiais do Batalhão de Choque da PM prenderam um suspeito e recuperaram um carro roubado, na noite do último domingo (10), na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio.

A corporação informou que os agentes foram informados sobre o roubo e se deslocaram até o local, onde houve troca de tiros com os criminosos. Após o tiroteio, o veículo foi recuperado, além de uma pistola Glock e munições terem sido apreendidas. Não há registro de feridos.